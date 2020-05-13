Ср, 13.05.2020
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  • Будьте начеку: неизвестный стреляет по домашним кошкам из пневматического ружья

Будьте начеку: неизвестный стреляет по домашним кошкам из пневматического ружья

Battery jäi ilma küll ühest silmast, kuid saab oma perenaise Merle Kuke hoolitsusel edasi elada. Naabruses elanud Pipil nii hästi ei läinud, tema tuli pärast õhupüssirünnakut magama panna.

ФОТО: Ain Liiva

В последнее время неизвестный садист принялся стрелять из пневматического ружья по домашним кошкам в пригороде Тапа, пишет Virumaa Teataja

Прошлый четверг стал последним для шестилетней кошки Пипи. Обычная домашняя кошка из пригорода Тапа, которая занималась своими кошачьими делами на расстоянии не более трех-четырех домов от родного двора, так серьезно пострадала от выстрела дробью из пневматического ружья, что ее пришлось усыпить.

Пипи, жившая в южном дачном пригороде Тапа, не была первой жертвой. Во второй половине марта в той же части города при неясных обстоятельствах пострадала принадлежащая Мерле Кукк кошка Баттери. После того, как смерть Пипи стала в этом районе темой взволнованных обсуждений, выяснилось, что жертвы, пострадавшие - к счастью, легче - были и раньше.

Полиция возбудила уголовное дело в связи с инцидентами 21 марта и 7 мая.

Владельцы кошек сказали, что не знают, кто стреляет по животным. «Но это, скорее всего, уже происходило раньше, - сказала Кукк. - После того, как произошла трагедия с Пипи, выяснилось, у нашей соседской кошки две подозрительные ранки, как и у кошки одной живущей неподалеку старушки. Но их считали чем-то другим, потому что кошки часто попадают в неприятности, а ранки не были опасными для жизни».

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