Будьте начеку: неизвестный стреляет по домашним кошкам из пневматического ружья

Прошлый четверг стал последним для шестилетней кошки Пипи. Обычная домашняя кошка из пригорода Тапа, которая занималась своими кошачьими делами на расстоянии не более трех-четырех домов от родного двора, так серьезно пострадала от выстрела дробью из пневматического ружья, что ее пришлось усыпить.

Пипи, жившая в южном дачном пригороде Тапа, не была первой жертвой. Во второй половине марта в той же части города при неясных обстоятельствах пострадала принадлежащая Мерле Кукк кошка Баттери. После того, как смерть Пипи стала в этом районе темой взволнованных обсуждений, выяснилось, что жертвы, пострадавшие - к счастью, легче - были и раньше.

Полиция возбудила уголовное дело в связи с инцидентами 21 марта и 7 мая.