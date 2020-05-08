Руками не трогать: над Эстонией с самолета будут разбрасывать вакцину для диких животных

Ширина буферной зоны, в которой будет проводиться вакцинация, 50 км от наземной границы с Россией и 30 км от реки Нарвы, сообщил BNS в пятницу пресс-секретарь VTA. Разбрасывание вакцины начнется в районе реки Нарвы в Ида-Вирумаа. Затем лис и енотовидных собак будут разбрасывать в приграничных районах Южной и Юго-Восточной Эстонии, вакцинация завершится в еще не вакцинированных районах Ида-Вирумаа.

Менеджер проекта вакцинации диких животных от бешенства VTA Энель Нийн отметила, что бешенство диких животных в Европе встречается до сих пор. «В этом году случай бешенства зафиксировали в Западной Франции, где заболевание выявили у нелегально ввезенного из Северной Африки щенка. Кроме того, в прошлом году бешенство у диких животных выявили, например, в Польше, Румынии и Турции. Смертельное заболевание по-прежнему часто встречается в России, Беларуси и Украине», - сказала Нийн.

«Сейчас Эстония свободна от бешенства, но здесь все же продолжается обязательная вакцинация диких животных, собак и кошек, чтобы избежать случаев заболевания, которые могут угрожать и людям», - сказала Нийн.

Для пероральной вакцинации диких животных используются специальные приманки, где в массе из рыбной муки спрятаны капсулы с жидкой вакциной от бешенства. Разбрасывание вакцины проводится с маломерных самолетов. Вакцину не разбрасывают над городами, населенными пунктами, дорогами и водоемами. Самолеты летают низко для лучшего обзора территории.

Найденные приманки с вакциной нельзя трогать. Если существует реальный риск, что вакцину могут найти дети или домашние животные, ее следует перенести в резиновых перчатках.

Если содержащаяся в приманке вакцина попала на свежую рану, в глаза или рот, их следует тщательно промыть водой (кожу также промыть с мылом) и обратиться к семейному врачу. В период вакцинации и в течение нескольких последующих дней собак и кошек следует содержать во дворах.

Бешенство — поражающее нервную систему людей и животных острое вирусное заболевание, являющееся смертельным. О животных с подозрением на бешенство следует немедленно сообщать ветеринару.