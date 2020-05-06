Фото ⟩ Нужна ваша помощь! Колонию кошек годами держали взаперти в настоящем доме ужасов

Несколько недель назад в посвященных Вильянди группах в соцсетях стала распространяться информация, что в одном доме заперт десяток кошек, которые не могут оттуда выбраться и которых время от времени кормят какими-то остатками и которые постоянно плодятся. Добровольцы Cats Help, которые отправились на место изучить ситуацию, не попали в здание. Тогда они связались с местным социальным работником.

Выяснилось, что хозяйкой кошек является пожилая женщина, у которой содержание животных вышло из-под контроля. Сама владелица кошек в этом доме не живет, но раз или два в неделю ходит кормить животных. Как такое возможно, что это длилось годами, но никто раньше не обращал на это внимание? На этот вопрос нет ответа.

«Нам удалось с ней достичь соглашения, что она отказывается от кошек. Когда вошли в дом, вся эта ситуация ошарашила даже наших много повидавших добровольцев, - говорится в опубликованном в соцсетях посте Cats Help. - Сначала ударил убийственный запах — там невозможно было дышать. Также невозможно было куда-то наступить, поскольку фекалии толстым слоем покрывали весь пол, также везде был мусор, плесневели и гнили остатки пищи, очень сильный запах гнили».

Поскольку внутри дома практически была кромешная тьма, всю серьезность ситуации было сложно оценить. Но кошки было дружелюбны и сами вышли поприветствовать вошедших и часть из них не составило никаких трудностей поместить в клетки.

Первый раз из дома вынесли четырех кошек, осмотр в ветклинике которых подтвердил, что ситуация совсем не хорошая. Следом забрали еще четырех кошек. Вонь, которая исходила от кошек, была невероятно сильно и повергла в шок даже ветеринара. Все кошки получили успокоительные средства и были сначала вымыты, поскольку годы жизни в фекалиях сделали их шерсть невероятно грязной.

«У всех кошек больные уши, у одной было гнойное воспаление среднего уха, которое привело у нее к неврологическим изменениям, - продолжает рассказ организация по спасению животных. - Рты у кошек были в чрезвычайно плохом состоянии и ветеринары привели в порядок их зубы. У одной из кошек была сломана и неправильно срослась лапа, также она беременна. Она вместе с другими кошками ждет в клинике момента, чтобы попасть на передержку, где сможет родить котят».

В доме своей очереди еще ждут десять кошек. Хотя ветеринарные клиники готовы их принять, после получения первоначального лечения они нуждаются во временных домах. Но у MTÜ с ними туго. Если вы готовы временно дать приют одной или даже нескольким кошкам, дайте знать о своем желании по адресу электронной почты catshelpmtu@gmail.com. При необходимости добровольцы помогут с едой для кошек.