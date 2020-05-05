В ласнамяэском лифте обнаружены котята с отрезанными усами

Несколько дней назад в группе Estonian Pet Rescue Soсiety в Facebook были опубликованы фотографии котят, найденных в многоквартирном доме в Ласнамяэ. Все бы ничего, если бы усы котят не были отрезаны каким-то жестоким человеком.
«В лифте дома по адресу Юмера, 23 (первый подъезд) нашли двух месячных котят. Ужасная жестокость. Усы у котят отрезаны. Что за людей мы воспитали?» - задал риторический вопрос автор публикации.
Котят взял под свою опеку MTÜ Cats Help, добровольцы которого к настоящему моменту уже нашли им новые дома. Член MTÜ Cats Help Лийви Кассихин сказала, что несмотря на потерю усов, с котятами все в порядке, но тот, кто совершил такой безобразный поступок, по-прежнему остается загадкой. Поэтому MTÜ Cats Help просит помощи: если 1 мая вы видели в доме по адресу Юмера, 23 или в его окрестностях человека с котятами, поделитесь информацией об этом по электронной почте catshelpmtu@gmail.com.
Cats Help MTÜ – это добровольческая организация, которая помогает бездомным животным. Их миссия — забирать бездомных животных с улицы в приют, лечить, стерилизовать, чипировать, социализировать их, а потом находить им новые дома. В настоящий момент под опекой Cats Help MTÜ находится 28 котов.
Если вы хотите поддержать деятельность этой добровольческой организации, можете сделать это с помощью банковского перевода:
MTÜ Cats Help
EE742200221071322431
Или позвонив по номеру пожертвований: 900 0001 (10€)