В ласнамяэском лифте обнаружены котята с отрезанными усами

Котят взял под свою опеку MTÜ Cats Help, добровольцы которого к настоящему моменту уже нашли им новые дома. Член MTÜ Cats Help Лийви Кассихин сказала, что несмотря на потерю усов, с котятами все в порядке, но тот, кто совершил такой безобразный поступок, по-прежнему остается загадкой. Поэтому MTÜ Cats Help просит помощи: если 1 мая вы видели в доме по адресу Юмера, 23 или в его окрестностях человека с котятами, поделитесь информацией об этом по электронной почте catshelpmtu@gmail.com.