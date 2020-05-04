Галерея ⟩ Для спасения совы от разъяренных ворон развернулась целая спасательная операция

По словам спасателя пярнуской команды Кристо Голова,, они прибыли на место происшествия в 10.43 и обнаружили раненую длиннохвостую неясыть и пожилую женщину, отгонявшую от нее атакующих ворон. Рядом лежала дохлая ворона. При каких обстоятельствах ворона умерла, а неясыть подверглась нападению, неизвестно.

К прибытию спасателей сова спокойно сидела на земле ФОТО: Kristo Golov

"Сова спокойно сидела на земле, мы накрыли ее одеялом и отнесли к машине», - сказал Голов. Следуя совету, полученному от Центра тревоги, спасатели связались с Обществом дикой природы Эстонии связались, и было решено, что птицу доставят в ветеринарную клинику Terveks , пока добровольцы общества не придут за ней.

«Ее крылья были сильно порваны, на земле было полно перьев, схватка была довольно приличной», - описал спасатель картину.

Голов проработал в Cпасательном департамента более девяти лет - спасать животных ему приходилось и раньше. "Скоро придет время, когда вокруг будут кружить чайки, тогда нас часто будут звать на помощь". Голов добавил, что не припомнит такой драки между птицами.

По словам спасателя, неясыть дала накрыть себя одеялом и отнести в машину ФОТО: Kristo Golov

Ветеринар Terveks Марит Веэбер посмотрела на состояние птицы, доставленной в клинику, и обнаружила, что ноги у неясыти целы, но несколько ударов клювом, по-видимому, досталось по голове, и одно из крыльев было сильно порвано, в некоторых местах повреждена кожа. Сов с травмами в Terveks приносили и раньше, но длиннохвостую неясыть Веэбер осматривала впервые.