Во время лесной прогулки фотограф нос к носу столкнулся с медведем

Коокла живет в Таллине, а его родственники - в Вильяндиском уезде. В пятницу он прогуливался с фотоаппаратом по лесу в деревне Коотси, чтобы поснимать дикую природу. «Я шел на голоса птиц. Затем примерно в 15 метрах я увидел медведя», - сказал он.

Ему удалось сделать несколько снимков косолапого и быстро отступить. «Я пошел в то же место на следующий день. В первый раз я точно не понял, насколько близко был медведь. Тогда я удивился».

Кадр был сделан из-за дерева. Фотограф стоял на дороге, а медведь был на другой стороне рва. «Сначала он не заметил движения, я увидел его со спины. Когда я сделал две фотографии, он, должно быть, услышал щелчок затвора. Он повернул голову и начал смотреть на меня», - рассказывает Коокла.

На вопрос, вызывало ли столь близкое нахождение большого дикого животного страх, Коокла ответил положительно. Поскольку его поле зрения также было ограничено, он не знал, нет ли поблизости детенышей - тогда, как известно, медведь становится агрессивнее. «Мне нужно было быстро подумать о том, что делать дальше. Если бы я сделал несколько шагов вперед, может быть, я оказался бы слишком близко».

Коокла сказал, что когда он сфотографировал медведя и начал отступать, животное вышло за ним из канавы. «Тогда я был уже достаточно далеко и немного успокоился. Он немного поглазел и пошел дальше вдругую сторону. В тот момент я еще чувствовал приток адреналина».

Союз охотников Эстонии заявил, что при встрече с медведем в лесу всегда нужно сохранять спокойствие и не паниковать. Ни при каких обстоятельствах нельзя приближаться к медвежатам. Вы должны попытаться отступить в том же направлении, откуда вы пришли. Если человек случайно попадает между медведем и его детенышами, медведь немедленно атакует источник опасности.

Медведь предупреждает перед атакой, поднимаясь на задние лапы и громко рычая. В этом случае человек должен медленно отступать. Крик и громкий голос воспринимается медведем как агрессия. Нельзя смотреть в глаза медведю: это значит призвать его к борьбе. Также нет смысла залезать на дереву, потому что медведь лазает быстрее и лучше.