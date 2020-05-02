Енот. Фото иллюстративное. ФОТО: KRISTY GANDY / CATERS NEWS AGENCY/KRISTY GANDY / CATERS NEWS AGENCY

Они умеют открывать самые хитрые защелки, они избегают ядов и ловушек, они, кажется, научились использовать человека для своих нужд, приспособились жить с нами бок о бок и стали от этого еще сообразительнее. Или они всегда были такими умными?

Люди думали, что эти мусорные баки будут неприступны, как Форт-Нокс. Надеялись, что новая модель бака поможет предотвратить разграбление енотами пищевых отходов, пишет Русская служба Би-би-си.

Жители канадского Торонто знают, на что способны эти вредители, обожающие рыться в отходах в поисках чего бы перекусить. И вот несколько лет назад город заказал новые мусорные баки с надежно закрывающимися крышками.

Однако самые коварные, самые умелые из енотов все равно смогли найти способ попасть внутрь, что и было запечатлено на видео репортером местной газеты Star.

Мало того, что они сообразили, что нужно уронить бак, они еще и догадались, как открыть защелку.

Перед тем, как установить новые мусорные баки по городу, их проверила на десятках енотов Сюзанн Макдоналд из Йоркского университета (Торонто), изучающая поведение животных.

Во время экспериментов ни один из енотов не смог открыть крышку, поэтому Сюзанн очень удивило, что животные научились взламывать баки.

Да, таких животных оказалось немного, но это не отменяет главного вопроса: не получается ли так, что все наши хитроумные замки и ловушки, которые мы используем, чтобы отпугнуть так называемых паразитов, только заставляют их быстрее учиться и находить обходные пути?

Нам уже известно, что, пытаясь отравить всех городских крыс, мы стимулировали их сопротивление и выработку у них иммунитета к ядам.

Произойдет ли нечто похожее с когнитивными способностями тех же енотов?

Во-первых, говорит Макдоналд, выживание енотов города Торонто вовсе не зависит от того, попадут они в мусорный бак или нет, для них это не вопрос жизни и смерти.

Во-вторых, добавляет она, еноты - не социальные животные, и те из них, кто нашел способ проникать в мусорный бак новой конструкции, не научат этому других.

По мнению Макдоналд, то, что еноты сумели найти способ открывать бак, наклоняя его набок до тех пор, пока он не упадет и не сломается защелка, - это всего лишь счастливая случайность.

Случайность? Ну-ну… А как насчет любознательности, которая необходима для такой непростой операции?

Определенная доля интеллекта тоже важна для того, чтобы выживать в тех местах, где человек всё приспособил под себя, подчеркивает Эмили Снелл-Руд из Миннесотского университета (США).

Возьмите хотя бы слонов, которые могут преодолевать заграждения, сквозь которые пропущен ток, или отодвигать с дороги настилы с шипами, чтобы попасть на участок, который человек решил защитить.

Или японских ворон, которые знамениты тем, что бросают орехи под колеса автомобилей, чтобы расколоть.

Они даже догадались, что лучше делать это рядом со светофором - чтобы сразу забрать расколотый орех, пока машины остановились в ожидании зеленого света.

С другой стороны, признает Снелл-Руд, некоторые виды животных могли быть заранее подготовлены эволюцией к жизни в условиях городов.

"Типичная в этом смысле история - с голубями, - говорит она. - Когда-то они селились на скалах, поэтому переключиться на города с высокими зданиями для них не составило труда. При этом голубь - не самая умная птица".

Голубей, скорее, можно назвать городскими приспособленцами. Широко известна история про лондонских голубей, которые клевали крошки на платформе метро, потом взлетали на крышу вагона и переезжали вместе с поездом на другую станцию, чтобы там продолжить.

Такова особенность жизни в большом городе: практически каждый рано или поздно начинает пользоваться общественным транспортом...

Городская жизнь заставляет животных вести себя смелее, более гибко использовать новые обстоятельства, подчеркивает Сара Бенсон-Амрам из Вайомингского университета (США). В своем исследовании она описывает, как животные решают различные проблемы жизни рядом с человеком.

Еноты штата Вайоминг, как и их сородичи из Торонто, демонстрировали удивительную способность извлекать для себя пользу из объектов, созданных человеком.

Коллега Бенсон-Амрам Лорен Стэнтон изучает, как еноты в городке Ларами реагировали на специальные устройства для раздачи пищи (ящики на батарейках, с двумя кнопками внутри).

Эти контейнеры были размещены в пригородных районах. Чтобы получить пищу, еноту нужно было нажать на левую кнопку. После этого механизм переворачивался, и жать теперь уже надо было на правую кнопку.

Еноты это быстро усваивали и пользовались той кнопкой, которой надо. С каждым разом до них это доходило быстрее, отмечает Стэнтон.

Впрочем, пока неясно, делает ли животных жизнь в городе умнее, чем они были до этого.

"Возможно, мы делаем городскую фауну более сообразительной", - размышляет Бенсон-Амрам, но тут же подчеркивает, что очень трудно доказать отчетливые различия между городскими и "сельскими" животными одного вида. Как и то, что нынешние городские умнее тех, что жили в мегаполисах 100 лет назад.

"Это вопрос даже не на миллион, а на сотню миллионов долларов", - говорит Кристофер Шелл из Вашингтонского университета. Он приводит в пример койотов, которые часто ищут еду в мусорных баках - как и еноты.

Опубликованное в прошлом году исследование отслеживало поведение койотов в 60 районах США - как в городах, так и в сельской местности.

"Городские", как правило, были смелее и с большим интересом изучали окружающую среду, чем "деревенские". Возможно, потому, что в диких условиях более разумно вести себя осторожно, в то время как в городе смелость окупает себя.

Кроме того, животные могут менять стратегию в зависимости от того, с каким сопротивлением со стороны человека сталкиваются.

В одном из исследований поведения бабуинов Кейптауна выяснилось, что эти приматы сознательно выбирали районы, где охрана была непоследовательна в своих мерах. Другими словами, бабуины использовали уязвимые места местных патрулей.

Так или иначе, довольно трудно доказать, что борьба с вредителями делает их умнее. Эту идею пока поддерживает лишь небольшое количество данных.

Снелл-Руд с коллегами исследовала образцы из музейных коллекций, собранные за 100-летний период. Ученые обнаружили, что у некоторых видов грызунов и других мелких млекопитающих, живших в местности, затронутой дейтельностью человека, череп стал крупнее.

Это классический признак того, что больше стал и мозг. Но это еще не доказывает улучшение когнитивных способностей животных. К тому же у некоторых череп, напротив, стал меньше.

Стэнтон надеется провести новые эксперименты с енотами, нажимающими на кнопки, как в городских, так и в сельских районах, чтобы понять, есть ли разница в поведении животных.

Снелл-Руд не сомневается в том, что антропогенная окружающая среда бросает многим животным серьезный вызов: используй интеллект, иначе не выживешь. В результате вполне возможны эволюционные изменения.

Впрочем, она предлагает задуматься вот над чем: возможно, города далеко не всегда так влияют на жизнь природы. Ведь городская жизнь - это сравнительно недавний феномен, если смотреть на шкалу эволюции.

Растения и животные вокруг нас, очевидно, были вынуждены в определенной степени приспособиться, но, возможно, с течением времени, в долгосрочной перспективе, необходимость эволюционировать постепенно отпадет.

Прежде всего потому, что человек создает относительно предсказуемую окружающую среду. Животные могут все больше специализироваться на определенных навыках выживания в условиях городов и все меньше полагаться на продуманные действия.

Зачем учиться решать сложные головоломки, если ты можешь, например, легко найти достаточное количество питательных веществ в канализации?