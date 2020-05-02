Ласнамяэская управа призывает не кормить водоплавающих птиц хлебом

Птиц нельзя кормить, потому что несмотря на благие намерения людей, это им только навредит. Управа возле водоема парка Паэ разместила знаки, запрещающие кормление водоплавающих птиц. Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет напомнил, что позапрошлым летом на озере Паэ погибло большое семейство лебедей из-за того, что их кормили белым хлебом.

«Птиц нельзя кормить хлебобулочными изделиями не только летом, но и весь год. К сожалению, все еще находятся люди, которые предлагают птицам белый хлеб, повреждающую их пищеварительные органы, - отметил Свет. - У людей самые лучшие намерения, но последствия неправильной пищи и ее избытка очень опасны».

Управа также призывает родителей и учителей объяснять последствия кормления птиц. В настоящее время птицы не нуждаются в дополнительной пище, потому что в дикой природе ее достаточно.