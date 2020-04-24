Душил и бил ногами: за попытку убийства собаки мужчина сядет в тюрьму

Что произошло

Ричи - очень старый, немного нескладный черно-белый пес среднего размера. По рассказам соседей его предыдущей хозяйки, он ей надоел, и чтобы не платить ветеринарам за эвтаназию, она попросила своего знакомого - Дайниса Т. - избавиться от собаки. Сначала он пытался задушить Ричи, когда не получилось - начал избивать ногами. Делал он это в нетрезвом виде - выпил Дайнис для храбрости или это его привычное состояние, история умалчивает.

Ричи выжил.

Соседи услышали вой и вызвали полицию - собаку забрали и отвезли в Слокский приют для животных - с выбитым глазом и многочисленными ушибами. Глазное яблоко вставили на место, но сохранить зрение врачам не удалось.

По факту случившегося против Дайниса возбудили уголовное дело по 1-й части 230-й статьи Уголовного закона - за жестокое обращение, в результате которого животное погибло или было изуродовано. Первое заседание Рижского районного суда в Юрмале состоялось 13 января 2020 года, но подсудимый на него не явился.

Ранее Дайнис уже привлекался за жестокость по отношению к животным.

В прошлый раз он получил наказание в виде исправительных работ. Сейчас же ему предстоит провести за решеткой целый год. Восемь месяцев за Ричи, остальное - за другие нарушения Уголовного закона. А еще два года после освобождения ему предстоит жить под контролем Государственной службы пробации Латвии.

Представитель прокуратуры Лаура Маевска в разговоре с RUS.TVNET рассказала, что хозяйка собаки отказалась от статуса потерпевшей. По этому делу она не проходила ни как свидетель, ни как подозреваемая.

На вопрос, почему к уголовной ответственности не привлекли хозяйку собаки, прокуратура не ответила.

RUS.TVNET обратился за комментарием к присяжному адвокату Вере Михайленко.

"Я не являюсь участником данного уголовного процесса и, соответственно, не знакома с материалами данного уголовного дела, поэтому прокомментировать могу только в общем. Для того, чтобы привлечь человека к уголовной ответственности, необходимы доказательства того, что он действительно попросил причинить вред животному. Поэтому могу предположить, что доказательств того, что женщина совершила какое-либо преступление, не было", - сказала адвокат, отметив, что в Латвии суды выносят решения на основании доказательств, а не по принципу "виновен или не виновен", как это происходит, например, в США.

Есть прецедент

Счет за лечение, который составил более 500 евро, оплатило общество Dzīvnieku palīdzības dienests - волонтерская организация, помогающая обитателям приюта для животных в Слоке.

Ричи после избиения ФОТО: Irīna Vlasenko

Руководитель общества Ирина Власенко в интервью RUS.TVNET сказала, что решением суда удовлетворена и она сама, и волонтеры.

"Конечно, хочется строже, но будем реалистами - это первое уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, которое закончилось реальным тюремным сроком, а не принудительными работами или штрафом, как это было, например, в случае с американскими стаффордширскими терьерами Марко и Десильдой, одного из которых не удалось спасти от голодной смерти. В этом случае - Ричи остался жив, а его мучитель отправится в тюрьму. В судебной практике появился прецедент, и это позволит судьям впредь назначать более строгие наказания для тех, кто причиняет боль и страдания животным", - говорит Власенко.

Новая жизнь Ричи

Удовлетворена наказанием для мучителя Ричи и его новая хозяйка Виолетта.

"С учетом того, что в Латвии за причинение вреда или убийство животных вообще никаких тюремных сроков до сих пор не было - исправительные работы или штрафы, - думаю, восемь месяцев это нормально", - говорит Виолетта.

Ричи в новом доме ФОТО: Из личного архива

В прошлой жизни - у той женщины, которая заказала его убийство, - за Ричи никто нормально не ухаживал. Доказательство тому - спина, на которой не растет шерсть. Такое бывает, если у животного постоянно есть блохи. Они кусают, собака чешется и расчесывает кожный покров до крови.

В итоге ткань рубцуется и шерсть перестает расти.

"Ричи из-за хронического заболевания кашляет, у него больные лапы, чтобы выйти на прогулку, мне приходится сносить его на руках. Но я рада, что он у меня есть и его жизнь наконец-то можно назвать счастливой", - говорит Виолетта.