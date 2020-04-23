Котята, выброшенные в Таллинне на помойку, прошли через мусороуборочную машину и свалку

Занимающаяся спасением кошек член правления MTÜ Cats Help Лийви Касихин сказала, что и до поступления информации с Пальяссааре день был насыщенным: просьбы о помощи шли потоком, а состояние одной кошки было хуже состояния другой: «Апофеозом стали трое котят, найденных на свалке: их сгребли машиной вместе с доставленным мусором. Это настоящее чудо, что они выжили и не попали под колеса трактора».

Котят выбросили на помойку, после чего они попали в мусороуборочную машину, вместе с мусором их отвезли на свалку и вывалили в свежую кучу мусора. Трактор начал раскатывать мусор, в этот-то момент котят и заметили.

Кормящая кошка со своими приемными детьми. ФОТО: Cats help MTÜ

Сначала котят отвезли в Пальяссаареский приют, где их осмотрел ветеринар. Поскольку сами они есть не могут, а в условиях приюта организовать круглосуточное кормление невозможно, начали искать для них приемную мать. Через знакомых нашелся один доброволец Cats Help, у которого есть кормящая кошка. Малыши приняли новую мать, и теперь она, кроме родных, кормит и приемных детей. Угроза их здоровья еще существует, но появилась надежда на лучшее. «В этом большая заслуга Пальяссаареского приюта, который не усыпил котят, а начал искать помощь», - поблагодарила Касихин.

Поскольку у приемной матери неожиданно появились трое голодных подопечных дополнительно, а новые нуждающиеся в помощи обращаются в Cats Help бесконечным потоком, организация беспокоится, что в какой-то момент их запасы еды закончатся. Если вы хотите поддержать зоозащитников кормом, это можно сделать через э-магазин Nurren: нужно выбрать получателем Cats Help и корм доставят прямо в организацию.

Если вы готовы помочь финансово, это можно сделать банковским переводом: MTÜ CATS HELP EE742200221071322431 IBAN EE742200221071322431 SWIFT HABAEE2X Или позвонив на телефон пожертвований: 900 0001 – цена одного звонка – 10 евро.