«Смотрите, медведи!»: работа на заводе встала из-за появившихся за окном животных

«Мы втроем работали в конторе. Окна выходят на Аравере и там на одном поле мы заметили медведей. Они вышли из леса, прошли через поле, мимо конторы завода и дальше в сторону Кангрумяэ, - рассказывает работница завода. - Первым их увидел наш директор, который не пришел об этом сообщить, а закричал из соседнего кабинета:„Смотрите, медведи!“»