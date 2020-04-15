Звери без людей осмелели: лани в пригороде Парижа, шакалы в Тель-Авиве, крокодилы на мексиканском пляже

В условиях пандемии коронавируса нового типа власти разных стран приняли меры, из-за которых большая часть населения почти не покидает своих домов, сильно сократилось количество машин на дорогах, редко летают самолеты, уменьшился морской трафик, улучшается экологическая ситуация. Все это повлияло на поведение диких животных, об удивительных встречах с которыми продолжают сообщать из разных уголков планеты.
Во Франции 12 апреля по городу Буаси-Сен-Леже, который расположен в 17 километрах от Парижа, прогулялись две лани, передает NEWSru со ссылкой на RFI.
Как рассказал телеканалу France 3 снявший видео архитектор Кристоф Легран, лани вышли на улицы парижского пригорода около 8 часов утра. «Я готовил завтрак и услышал странный цокот. Это не было похоже на звук, который издают лошади. Из окна я увидел двух ланей с рогами, которые спокойно переходили с одной улицы на другую», - объяснил он журналистам.
Мэр города Буаси-Сен-Леже Реже Шарбоннье пояснил, что 70% площади коммуны занимают леса или парки. «Иногда мы видим ланей на окраинах по ночам, но они никогда не заходили в центр города. Обычно полиция пытается загнать их обратно в парк. Но на этом видео лани ведут себя спокойно и даже смотрят по сторонам, переходя дорогу», - отметил он.
В Израиле необычное зрелище можно увидеть в парке Яркон - одной из главных зеленых зон Тель-Авива. В обычное время здесь занимаются спортом, гуляют, катаются на байдарках и посещают концерты тысячи людей. Теперь в условиях карантина парк стоит почти пустой. Как следствие, десятки шакалов, обитавших на его окраинах, осмелели и все более вольготно чувствуют себя на безлюдных лужайках и дорожках, сообщает телеканал Euronews.
Правительство Мексики из-за эпидемии коронавируса нового типа запретило людям посещать пляжи. В поселке Вентанилья штата Оахака, который является известным центром экотуризма, покинули территорию у моря и лагуны многочисленные туристы, торговцы и рыбаки. В отсутствие людей вышли из своих укрытий и вернулись на пляж крокодилы, сообщает Stormnews.
В других районах страны также сообщают о возвращении диких животных. Так, в городе Канкун, известном курорте на берегу Карибского моря в штате Кинтана-Роо, в одном из районов видели ягуара, а на пляже появилась кожистая черепаха с длиной тела 2,15 м и шириной 1,4 м. Эти рептилии являются самыми крупными современными черепахами.
А в лагуне города Бакалар, еще одного туристического центра штата Кинтана-Роо, запечатлели выдру. Этих животных здесь не видели многие годы:
La naturaleza nos sigue sorprendiendo, en esta ocasión podemos observar una nutria 🦦 en la Laguna de los 7 Colores Bacalar como hace mucho tiempo no se veía. @Alex_ZetinaA @tyaraschleske @anapatyp @josedelapena12 @visitbacalar @79FIDEL pic.twitter.com/UU1yxGMNY3— Medios Primer Mestizaje (@MMestizaje) April 12, 2020