Звери без людей осмелели: лани в пригороде Парижа, шакалы в Тель-Авиве, крокодилы на мексиканском пляже

Во Франции 12 апреля по городу Буаси-Сен-Леже, который расположен в 17 километрах от Парижа, прогулялись две лани, передает NEWSru со ссылкой на RFI.

Как рассказал телеканалу France 3 снявший видео архитектор Кристоф Легран, лани вышли на улицы парижского пригорода около 8 часов утра. «Я готовил завтрак и услышал странный цокот. Это не было похоже на звук, который издают лошади. Из окна я увидел двух ланей с рогами, которые спокойно переходили с одной улицы на другую», - объяснил он журналистам.

Мэр города Буаси-Сен-Леже Реже Шарбоннье пояснил, что 70% площади коммуны занимают леса или парки. «Иногда мы видим ланей на окраинах по ночам, но они никогда не заходили в центр города. Обычно полиция пытается загнать их обратно в парк. Но на этом видео лани ведут себя спокойно и даже смотрят по сторонам, переходя дорогу», - отметил он.

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Правительство Мексики из-за эпидемии коронавируса нового типа запретило людям посещать пляжи. В поселке Вентанилья штата Оахака, который является известным центром экотуризма, покинули территорию у моря и лагуны многочисленные туристы, торговцы и рыбаки. В отсутствие людей вышли из своих укрытий и вернулись на пляж крокодилы, сообщает Stormnews.

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А в лагуне города Бакалар, еще одного туристического центра штата Кинтана-Роо, запечатлели выдру. Этих животных здесь не видели многие годы: