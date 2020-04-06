Тигр в зоопарке Нью-Йорка заразился коронавирусом от человека

Сухой кашель, которым сопровождается вызываемое вирусом заболевание, появился у Нади и ее сестры Азул, а также у двух амурских тигров и трех африканских львов. Тесты на наличие возбудителя, который прошла тигрица, показали положительный результат.

Руководство предполагает, что животное заразилось от одного из смотрителей, у которого на тот момент отсутствовали симптомы заболевания. Звери по-прежнему активны, несмотря на снижение аппетита, подчеркнули в зоопарке.

На данный момент неизвестно, как заболевание будет развиваться. Администрация зоопарка ожидает полного выздоровления животных.