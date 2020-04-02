Первый город в Китае запретил употреблять в пищу мясо собак и кошек

Власти расположенного на юго-востоке КНР города Шэньчжэнь запретили употреблять в пищу кошек и собак, став первым городом в Китае, принявшим такой закон. Запрет вступит в силу 1 мая.
В правительстве города заявили, что домашние собаки и кошки установили более тесные отношения с людьми, чем все другие животные, и запрет на их потребление в пищу является обычной практикой в развитых странах.
Этот запрет также отвечает требованию и духу человеческой цивилизации, — пояснили в администрации.
Ученые подозревают, что COVID-19 передается людям от животных, отмечает Reuters. Об этом феврале заявляли и специалисты из Китая. В феврале из-за вспышки коронавирусной инфекции власти запретили жителям Китая охотиться на диких животных, торговать ими и употреблять в пищу их мясо.
Сейчас на территории КНР можно употреблять в пищу свинину, говядину, баранину, зайчатину, мясо осла, курицу, утку, гуся, голубя, перепёлку и морских животных.