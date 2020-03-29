В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина

В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от своего хозяина. Об этом сообщило в воскресенье, 29 марта, агентство dpa со ссылкой на бельгийское Федеральное агентство по безопасности продовольственной сети (AFSCA).

Факт заражения выявили сотрудники факультета ветеринарии Льежского университета. По словам вирусолога Эмманюэля Андре, речь идет об отдельном случае - подобное, по всей видимости, может происходить после тесного контакта между животными и зараженными людьми. "При этом нет оснований считать, что животные могут быть переносчиками, (то есть способствующими развитию - прим.ред.) эпидемии в нашем обществе", - подчеркнул Андре.

Специалисты AFSCA также указывают, что вероятность передачи вируса от домашних животных человеку в сравнении с передачей через прямой контакт между людьми незначительна.

Две собаки заболели в Гонконге

Ранее местные СМИ сообщили об инфицировании двух собак от их владельца в Гонконге. В то время как у собак не было зафиксировано никаких симптомов, кошка страдала от временных затруднений с дыханием и проблем с работой пищеварительного тракта, отмечают ветеринары.