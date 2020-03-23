Полиция привела в пример жителям Эстонии валгаскую собаку

"Мы живем во времена, когда нуждаемся в поддержку друг друга, соблюдении соглашений и в том, чтобы замечать друг друга, больше, чем когда-либо ранее. Каждая жизнь бесценна, считаясь друг с другом, мы можем делать великие дела. Привет замеченной нами собачке: она отправилась на весеннюю прогулку без хозяина, но правила дорожного движения четвероногому пешеходу известны", - написано в публикации полиции.