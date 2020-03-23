Пн, 23.03.2020
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  • Полиция привела в пример жителям Эстонии валгаскую собаку

Полиция привела в пример жителям Эстонии валгаскую собаку

Скриншот видео.

ФОТО: Repro

Лыунаская префектура на своей странице в Facebook поделилась очаровательным видео собаки, которая правильно переходит дорогу на улице Куперьянова в Валга, передает Lõuna-Eesti Postimees.

"Мы живем во времена, когда нуждаемся в поддержку друг друга, соблюдении соглашений и в том, чтобы замечать друг друга, больше, чем когда-либо ранее. Каждая жизнь бесценна, считаясь друг с другом, мы можем делать великие дела. Привет замеченной нами собачке: она отправилась на весеннюю прогулку без хозяина, но правила дорожного движения четвероногому пешеходу известны", - написано в публикации полиции.

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