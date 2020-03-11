Видео: полиция установила личность человека, разорившего в Тарту утиное гнездо

На записи с камеры видеонаблюдения, установленной неподалеку, видно, как в четверг около семи часов вечера неизвестный залезал в утиное гнездо. Поскольку качество записи оставляло желать лучшего, инспекторы обратились за помощью в полицию. В конечном итоге стражам правопорядка удалось установить личность подозреваемого.

Тартуская утка уже несколько лет подряд предпочитает гнездиться в цветочном горшке, но 5 марта, как следует из записей камер видеонаблюдения, ее испугал мужчина. Он пытался поймать птицу, но она улетела.