Видео: полиция установила личность человека, разорившего в Тарту утиное гнездо

Сотрудники Инспекции окружающей среды в сотрудничестве с полицией установили, кто разорил гнездо утки, облюбовавшей в качестве места для выведения потомства цветочный горшок рядом с тартуским рестораном McDonald's на улице Туру, пишет Tartu Postimees.
На записи с камеры видеонаблюдения, установленной неподалеку, видно, как в четверг около семи часов вечера неизвестный залезал в утиное гнездо. Поскольку качество записи оставляло желать лучшего, инспекторы обратились за помощью в полицию. В конечном итоге стражам правопорядка удалось установить личность подозреваемого.
Тартуская утка уже несколько лет подряд предпочитает гнездиться в цветочном горшке, но 5 марта, как следует из записей камер видеонаблюдения, ее испугал мужчина. Он пытался поймать птицу, но она улетела.
Инспекция окружающей среды расследует обстоятельства произошедшего и считает, что это было сделано намеренно. Вмешиваться в процесс гнездования диких птиц запрещено Законом об охране природы. Максимальный штраф за подобное правонарушение может достигать 1200 евро.