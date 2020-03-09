В Якутске произошло массовое убийство собак и кошек

Предположительно, им перерезали горло из-за того, что, по информации от Департамента ветеринарии, 3 марта было обнаружено бешенство в одной из трех проб, поступивших из пункта содержания животных. Однако активисты уверены, что это был предлог для того, чтобы избавиться от части питомцев.

Как сообщила изданию "Сибирь.Реалии" создатель фонда защиты животных "Белый Бим" Марина Сантаева, бешенство не подтверждено, и не прошел тот срок, который бы давал основания полагать, что с больными животными контактировали другие: "Еще не прошел десятидневный инкубационный период. Мы уверены, что это был предлог для уничтожения животных".

Глава Якутии Айсен Николаев уже поручил провести проверку по факту уничтожения животных. Мэр города Якутска Сардана Авксентьева в своем Instagram написала, что не давала приказа об умерщвлении собак.

Она сообщила, что 3 марта Якутская республиканская ветеринарно-испытательная лаборатория провела вирусологическое исследование, в результате которого был выявлен вирус бешенства в пробах из пункта передержки животных. Она перечислила предусмотренные для ликвидации очага заражения меры, в том числе умерщвление всех больных бешенством животных, а также собак и кошек, подозрительных по заболеванию.

По ее словам, в период карантина все решения об умерщвлении больных животных принимаются специальной комиссией ветеринарной службы, а не мэрией и не сотрудниками пункта передержки. После обнаружения мертвых животных она сама обратилась в полицию и поставила в известность прокурора Якутска.

Пресс-служба регионального Департамента ветеринарии позднее сообщила, что эвтаназии подвергли 72 особи, которые контактировали с зараженной бешенством собакой.

Глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов разместил в своем Instagram видео, снятое волонтерами в питомнике, написав, что это массовое убийство животных в местном приюте, хотя правильнее назвать его концлагерем.

"Это циничное нарушение сразу нескольких статей УК: тут и жестокое обращение с животными (причем часть вторая, за которую пять лет лишения свободы: группа лиц, предварительный сговор, в отношении двух и более животных), и нецелевое расходование бюджетных средств (собак по закону должны содержать в приютах, а не убивать), и превышение должностных полномочий со стороны чиновников, которые принимали эти решения... Мы готовим депутатские запросы".