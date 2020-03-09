В Эстонии распространяется собачья чумка

Ветеринарно-пищевой департамент с конца прошлого года оповестили о восьми случаях заражения собачьей чумкой.
«Департамент известили о случаях заражения в Харьюмаа, Тартумаа и Рапламаа. Поскольку в прежние годы в Эстонии собачью чумку не выявляли, распространение болезни вызывает обеспокоенность», - объяснила руководитель отдела здоровья и благополучия животных Ветеринарно-пищевого департамента Хеле-Май Саммель.
«Собачья чумка - это очень заразное вирусное заболевание, которое угрожает, прежде всего, щенкам. Всего в департамент в конце декабря известили о трех случаях заболевания чумкой среди собак. В январе этого года поступила информация о двух лисах, в феврале - об одной лисе и в марте - о собаке и лисе», - описала ситуацию Саммель.
Поскольку в прошлые годы распространение собачьей чумки в Эстонии замечено не было, важно, чтобы люди вакцинировали своих собак от этой болезни. Это единственный известный способ защитить животное от болезни и исключить ее распространение.
Саммель привела четыре совета, как избежать болезни:
- вакцинируйте своих домашних животных от таких опасных вирусных заболеваний, как бешенство, лептоспироз, парвовирус и собачья чумка;
- избегайте соприкосновения домашних животных с дикими животными;
- если заметите или найдете больное, странно ведущее себя дикое животное, сообщите ветеринару или в местную охотничью организацию, или передайте информацию в Инспекцию окружающей среды по телефону 1313;
- доставка больного дикого животного домой или его лечение нежелательны, поскольку так вы помогаете распространению инфекции.
Собачья чумка – это очень заразное вирусное заболевание, которое характеризует температура, воспаление дыхательных путей и пищеварительного тракта, воспаление глаз, воспаление легких, кожная сыпь и нервные явления. Людям болезнь не передается. К болезни крайне восприимчивы щенки и молодые животные, взрослые особи заболевают реже. Источником инфекции являются больные животные, которые выделяют возбудители уже во время инкубационного периода, а также после того, как перенесли болезнь. Вирус выделяется из организма с выделениями из носа, слезами, выдыхаемым воздухом, уриной и калом. Вирус может передаваться и попав на предметы, одежду и корм. Инкубационный период составляет три-семь дней и больше. Предупредить собачью чумку можно вакцинацией.