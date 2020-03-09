В Эстонии распространяется собачья чумка

«Департамент известили о случаях заражения в Харьюмаа, Тартумаа и Рапламаа. Поскольку в прежние годы в Эстонии собачью чумку не выявляли, распространение болезни вызывает обеспокоенность», - объяснила руководитель отдела здоровья и благополучия животных Ветеринарно-пищевого департамента Хеле-Май Саммель.

«Собачья чумка - это очень заразное вирусное заболевание, которое угрожает, прежде всего, щенкам. Всего в департамент в конце декабря известили о трех случаях заболевания чумкой среди собак. В январе этого года поступила информация о двух лисах, в феврале - об одной лисе и в марте - о собаке и лисе», - описала ситуацию Саммель.

Поскольку в прошлые годы распространение собачьей чумки в Эстонии замечено не было, важно, чтобы люди вакцинировали своих собак от этой болезни. Это единственный известный способ защитить животное от болезни и исключить ее распространение.

Саммель привела четыре совета, как избежать болезни:

вакцинируйте своих домашних животных от таких опасных вирусных заболеваний, как бешенство, лептоспироз, парвовирус и собачья чумка;

избегайте соприкосновения домашних животных с дикими животными;

если заметите или найдете больное, странно ведущее себя дикое животное, сообщите ветеринару или в местную охотничью организацию, или передайте информацию в Инспекцию окружающей среды по телефону 1313;

доставка больного дикого животного домой или его лечение нежелательны, поскольку так вы помогаете распространению инфекции.