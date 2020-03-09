В желудке умершей рыси обнаружили нечто жуткое

ФОТО: Kaido Kattai

Из Тюри рысь транспортировали в Тарту. Там прошло вскрытие, которые помогло найти точные причины гибели животного.

Эксперт Эстонского фонда природы, регулярно оказывающий помощь лесным животным ветеринар Мадис Лейвитс сказал в конце прошлой недели, что он протокол вскрытия еще не оформлен, но причины смерти животного уже ясны. «Рысь весила 4,5 кг, что в ее возрасте чрезвычайно мало, - объясняет он. - Речь идет о годовалом животном, которое в зависимости от пола должно в таком возрасте весить 10-20 кг. Тюриская рысь была самкой».

Другими словами, рысь весила столько же, сколько и кошка.

Лейвитс отметил, что у тюриской рыси было сильное недоедание, но не только это. «У рыси было очень-очень много желудочно-кишечных паразитов. Ее желудок был полон ленточными червями, - говорит он. Если сначала посмотрели, что рысь все-таки ела — кишка не была пустой, при вскрытии мы не нашли ничего кроме паразитов».

Очевидно, что пришедший в город рысенок так и не смог найти себе подходящей пищи. Лейвитс сказал, что иммунная система во многом зависит от энергии и если из пищи энергию организм не получает, он переходит на режим выживания и выключает даже важные функции.