Эксперт: прославившаяся на всю Эстонию рысь могла умереть от голода

Эксперт Пеэп Мянниль сказал, что у рысенка были признаки сильного недоедания, поэтому он очень ослаб. «Энергетический баланс был уже несколько месяцев негативным. Организм начал есть мышцы. Это, очевидно, также стало причиной смерти, поскольку у животного нет внешних травм, - объясняет он. - В какой-то момент, когда организм ослабевает, становится слабее также иммунная система и животное умирает».