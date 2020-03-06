Эксперт: прославившаяся на всю Эстонию рысь могла умереть от голода

Город Тюри сообщил, что в последнее время много обсуждаемая рысь была найдена в понедельник вечером во дворе частного дома мертвой.
Причина смерти животного выясняется и город Тюри пообещал оповестить о результатах вскрытия, пишет Järva Teataja.
Эксперт Пеэп Мянниль сказал, что у рысенка были признаки сильного недоедания, поэтому он очень ослаб. «Энергетический баланс был уже несколько месяцев негативным. Организм начал есть мышцы. Это, очевидно, также стало причиной смерти, поскольку у животного нет внешних травм, - объясняет он. - В какой-то момент, когда организм ослабевает, становится слабее также иммунная система и животное умирает».
Мянниль отмечает, что в этом возрасте рысенок не должен в природе оставаться один. Он нашел достаточно признаков того, что животное могло быть выращено человеком и отпущено на волу.
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