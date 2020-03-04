Соцсети начеку: в Пирита, возможно, орудует отравитель собак

Сегодня утром в социальных сетях распространялось сообщение о том, что в таллиннском районе Пирита на углу улиц Клоостриметса и Кивиайа-теэ кто-то рассыпал смешанные с крысиным ядом овсяные хлопья, пишет портал Lemmik.
Далее следовало предупреждение: «Будьте осторожны при прогулках с домашними животными! Все, наверное, подобрать не удалось, так что что-то еще осталось».
По словам главного регионального инспектора МуПо по району Пирита Анне Ярве, ей не поступало никакой информации или жалоб. Возможно, какой-то владелец недвижимости решил вывести грызунов и взял инициативу на себя. Зима была исключительно теплой, и крыс-мышей было очень много.
"В случае с собаками, прошедшими надлежащее обучение по питанию, беспокоиться не о чем, - сказала Ярве. - Хорошо обученная собака не берет еду с земли или у незнакомца. Лучше всего держать животных на поводке и наблюдать за их поведением. Но в случае собак, свободно бегающих по саду, необходимо обеспечить, чтобы они не убегали».
По словам Ярве, у инспекторов в Пирита гораздо больше проблем возникает с владельцами собак, которые позволяют своим питомцам социализироваться на улице с другими собаками.
«В последнее время участились случаи, когда собаки начинали грызться между собой или нападали на владельца другой собаки. Мы не устаем повторять - ваш любимый и обычно спокойный питомец может повести себя совершенно непредсказуемо, либо нападая сам, либо провоцируя на нападение другое животное. Весна на подходе, и у собак начинается перид течки. В этот период следует быть особенно осторожными и внимательными с собаками», - сообщает МуПо.