Соцсети начеку: в Пирита, возможно, орудует отравитель собак

Далее следовало предупреждение: «Будьте осторожны при прогулках с домашними животными! Все, наверное, подобрать не удалось, так что что-то еще осталось».

По словам главного регионального инспектора МуПо по району Пирита Анне Ярве, ей не поступало никакой информации или жалоб. Возможно, какой-то владелец недвижимости решил вывести грызунов и взял инициативу на себя. Зима была исключительно теплой, и крыс-мышей было очень много.

"В случае с собаками, прошедшими надлежащее обучение по питанию, беспокоиться не о чем, - сказала Ярве. - Хорошо обученная собака не берет еду с земли или у незнакомца. Лучше всего держать животных на поводке и наблюдать за их поведением. Но в случае собак, свободно бегающих по саду, необходимо обеспечить, чтобы они не убегали».

По словам Ярве, у инспекторов в Пирита гораздо больше проблем возникает с владельцами собак, которые позволяют своим питомцам социализироваться на улице с другими собаками.