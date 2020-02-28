Фото ⟩ В Таллинне зоозащитникам еле удалось забрать у попрошайки двух щенков

«У собак не было ни еды, ни воды. Животные лежали на тонкой тряпке словно мертвые», – описывает ELL в соцсетях. Зоозащитники заподозрили, что, возможно, щенков одурманили. «Когда волонтер пошел забирать щенков, то говорящий по-польски мужчина объяснил что-то о чипе и документах. Когда же мы попросили пойти с нами в клинику, чтобы проверить все, он отказался».

Еле передвигающийся с тростью мужчина внезапно превратился в здорового и стал тростью бить волонтера, затем схватил собак и бросился бежать со всех ног. На место вызвали полицию, но еще до приезда стражей правопорядка мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Щенков привезли в клинику. ФОТО: Eestimaa Loomakaitse Liit

Через час пришло новое сообщение о нищем на улице. После ТЦ Ülemiste он перебрался в другое место просить милостыню. В этот раз волонтерам ELL удалось забрать щенков, их отвезли в ветеринарную клинику для проверки состояния здоровья.

Один щенок едва мог держать глаза открытыми, другой был более живым. У зоозащитников есть основания полагать, что тот же мужчина уже с другими собаками вскоре может вновь появиться на улицах.