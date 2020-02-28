Впервые коронавирус обнаружили у собаки

Специалисты уточняют, что у них пока нет доказательств, что инфекция может передаваться домашним животным - у собаки нет соответствующих симптомов болезни, передает Reuters.

Будут сделаны дополнительные анализы, чтобы точно установить, заражена собака или пробы были положительными из-за загрязненной окружающей среды.

Сейчас собака помещена на двухнедельный карантин.

У Всемирной организации здравоохранения нет доказательств того, что домашние животные могут заразиться новым коронавирусом.