Впервые коронавирус обнаружили у собаки

Власти Гонконга сообщили сегодня, что на карантин отправлена собака, в образцах выделений из носа и ротовой полости которой выявлен слабый положительный результат на COVID-19, пишет Postimees.
Специалисты уточняют, что у них пока нет доказательств, что инфекция может передаваться домашним животным - у собаки нет соответствующих симптомов болезни, передает Reuters.
Будут сделаны дополнительные анализы, чтобы точно установить, заражена собака или пробы были положительными из-за загрязненной окружающей среды.
Сейчас собака помещена на двухнедельный карантин.
У Всемирной организации здравоохранения нет доказательств того, что домашние животные могут заразиться новым коронавирусом.
В Гонконге известно о 93 случаях заболевания коронавирусом и о двух смертях.