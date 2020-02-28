Пт, 28.02.2020
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  • Впервые коронавирус обнаружили у собаки

Впервые коронавирус обнаружили у собаки

В Китае от коронавируса защищают и собак.

ФОТО: GREG BAKER/AFP

Власти Гонконга сообщили сегодня, что на карантин отправлена собака, в образцах выделений из носа и ротовой полости которой выявлен слабый положительный результат на COVID-19, пишет Postimees.

Специалисты уточняют, что у них пока нет доказательств, что инфекция может передаваться домашним животным - у собаки нет соответствующих симптомов болезни, передает Reuters.

Будут сделаны дополнительные анализы, чтобы точно установить, заражена собака или пробы были положительными из-за загрязненной окружающей среды.

Сейчас собака помещена на двухнедельный карантин. 

У Всемирной организации здравоохранения нет доказательств того, что домашние животные могут заразиться новым коронавирусом.

В Гонконге известно о 93 случаях заболевания коронавирусом и о двух смертях.

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