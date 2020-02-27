Изверги бросили в лесу котят

«В Мульгимаа опять выбросили выводок крошечных котят. Одни из них, к сожалению, был крайне переохлажден и ушел на радугу раньше, чем помощь подоспела», - сообщили активисты Группы по спасению животных в социальных сетях, добавив, что остальные трое выдержали, и теперь уже побывали на приеме у ветеринара и поправляются.

Котятам едва есть месяц, у одного сильно воспален глаз. Но это должно поддаться лечению, и удаление глаза практически исключено. Когда котят вылечат, и они достаточно подрастут, для них начнут искать дома.