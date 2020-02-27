Изверги бросили в лесу котят

Группа по спасению животных сегодня забрала под свою опеку выброшенных в окрестностях леса Абья-Палуола в Мульгимаа четырех котят, один из которых умер от переохлаждения и голода, пишет Lemmik.ee.
«В Мульгимаа опять выбросили выводок крошечных котят. Одни из них, к сожалению, был крайне переохлажден и ушел на радугу раньше, чем помощь подоспела», - сообщили активисты Группы по спасению животных в социальных сетях, добавив, что остальные трое выдержали, и теперь уже побывали на приеме у ветеринара и поправляются.
Котятам едва есть месяц, у одного сильно воспален глаз. Но это должно поддаться лечению, и удаление глаза практически исключено. Когда котят вылечат, и они достаточно подрастут, для них начнут искать дома.
Деятельность Группы по спасению животных во многом зависит от пожертвований. Если вы хотите поддержать лечение котят, это можно сделать, позвонив на телефон пожертвований:
900 1313 (5.-)
900 1414 (10.-)
Или, сделав банковский перевод:
Loomapäästegrupp MTÜ
EE437700771003183318