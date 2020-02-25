Фото ⟩ В Ласнамяэ обнаружен подпольный кошачий питомник: животные в ужасном состоянии

Часть кошек уже усыплена или "разбросана" по городу. К счастью, после длительных переговоров добровольцам удалось прийти к соглашению с владелицей, вместо убийства она передаст кошек в Cats Help. Когда добровольцы увидели, в каких условиях содержали кошек, они потеряли дар речи.

Многие кошки жили вместе в маленьких клетках, вместо песка кругом валялись дурно пахнущие газеты. Все кошки были черными, грязными, с неестественно длинными когтями — было видно, что они не могли свободно двигаться. «Но страшнее всего было, когда мы выпустили кошек из клетки: они не могли ходить по полу. Пол был чем-то новым для них — они шли осторожно, прежде чем дотронуться до него, как будто он был мокрым», — сказала Лийви Касихин, член организации.

Когда в последний раз эти животные нормально ели, по словам Касихин, отдельный вопрос. Известно, что их кормили самой плохой едой, по словам ветеринаров, кошкам не хватает витаминов и таурина, которые можно получить из сбалансированной качественной пищи.

Почти все кошки были самками и несколько раз в год рожали сотни котят, которые через различные порталы продавались тем, кто хотел дешевле купить породистую кошку без родословной. Волонтеры Cats Help обнаружили питомник в его самом ужасном виде — чтобы максимизировать прибыль, расходы на животных были сведены к минимуму. Кошки не могли двигаться, не получали необходимой пищи, не говоря уже о противоглистных, вакцинах и чипах.

Самок заставляли рожать, пока их организм не изнашивался и они не умирали. Со слов предпринимательницы известно, что если котенок не выглядел достаточно породистым или был нездоров, он шел прямо на помойку. Потому что он был мусором — за него нельзя было получить денег.

Хотя сначала спасатели планировали просто разведать обстановку и доставить в приют всего нескольких животных, быстро стало ясно, что медлить нельзя. «Мы забрали всех 17 несчастных кошек, которые выглядят как породистые, из этого ужасного места. Если посмотреть на них, непонятно, что они не породистые, именно поэтому их смогли продавать таким образом», — пояснила Касихин.

Однако, поскольку такое количество кошек не может быть размещено в одночасье, быстро связались с ветеринарной клиникой. Всего на помощь пришли четыре ветеринарные клиники в Таллинне, и они сразу поняли всю серьезность ситуации.

У кошек множество ран и повреждений. Особое беспокойство вызывает положение персидских кошек, за их длинной шерстью совершенно не ухаживали. Теперь все они получают необходимое лечение в клиниках, а также — паразитарный контроль и чипы. И самое главное — их всех стерилизуют. Многим кошкам также требуется частичное удаление зубов, так как недостаток витаминов и питательных веществ оставил свой след.

CATS HELP MTÜ СРОЧНО НУЖДАЕТСЯ ВО ВСЕВОЗМОЖНОЙ ПОМОЩИ Кошки отчаянно нуждаются в высококачественной, богатой витаминами пище;

С радостью примут кошачий песок и кошачьи туалеты и все остальное, в чем нуждается домашние кошки;

Всем кошкам нужны новые дома, где о них будут заботиться и любить. Кошки в настоящее время находятся в клиниках, и нет точной информации об их возрасте и состоянии здоровья;

Пожертвования крайне необходимы для оплаты стерилизации 18 кошек, чипов, борьбы с паразитами, лечения ран, зубов и прочего. Общую сумму сложно представить.

Если хотите помочь оплатить счета из клиники, то можете сделать банковский перевод:

MTÜ CATS HELP

EE742200221071322431

«Kassivabriku kassid»