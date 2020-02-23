В филиале Рижского зоопарка проснулись медведи

Семья медведей проснулась после спячки длиной всего два с половиной месяца. В филиале живут три медведя: Тому и Тине уже 25 лет, а их дочери Аце – восемь, пишет Rus.TVNET.

"В прошлом сезоне они проспали 4,5 месяца. Было, когда спали пять месяцев, но с перерывами. Две недели спят, две недели нет. Когда мороз чередовался с оттепелями", - рассказал руководитель филиала Арнис Бергманис.

В природе медведь обычно впадает в спячку в конце октября, начале ноября, а просыпается в марте или апреле. В лесах Латвии они, скорее всего, еще спят, так как замечены не были.

Если еще наступит период холода, то, возможно, медвежья семья отправится поспать еще на пару недель, как это было в другие годы.