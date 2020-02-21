Пт, 21.02.2020
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  • Белый медведь Фрида не может наиграться с привезенным в зоопарк снегом
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Видео ⟩ Белый медведь Фрида не может наиграться с привезенным в зоопарк снегом

Friida lumega mängimas

ФОТО: Tallinna loomaaed

Неделю назад белых медведей в Таллиннском зоопарке ждал сюрприз: внезапно на территории вольера появились снежные горы, которые сразу привлекли внимание Фриды и Арона, пишет портал Lemmik.

Чистый белый снег был доставлен в зоопарк из ледового холла Škoda при помощи машин фирмы Tallinna Teed. 

Выйдя в сад, оба медведя вдохнули запах снега и бросились возиться с ним, скатываться с горок на спине и копать. 

Фриде особенно понравилось играть в снегу с дорожным конусом. 

И главное: не нужно беспокоиться, что снег растает! Уже в ближайшее время Фриду и Арона ждут новая партия.

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