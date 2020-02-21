Видео ⟩ Белый медведь Фрида не может наиграться с привезенным в зоопарк снегом

Неделю назад белых медведей в Таллиннском зоопарке ждал сюрприз: внезапно на территории вольера появились снежные горы, которые сразу привлекли внимание Фриды и Арона, пишет портал Lemmik.
Чистый белый снег был доставлен в зоопарк из ледового холла Škoda при помощи машин фирмы Tallinna Teed.
Выйдя в сад, оба медведя вдохнули запах снега и бросились возиться с ним, скатываться с горок на спине и копать.
Фриде особенно понравилось играть в снегу с дорожным конусом.
И главное: не нужно беспокоиться, что снег растает! Уже в ближайшее время Фриду и Арона ждут новая партия.