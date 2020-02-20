Собака с тяжелой судьбой надеется на помощь людей

На той же цепи годовая Реэна забеременела и родила семерых щенков, пишет портал Lemmik.

Туда же собака вернулась, когда щенки в возрасте трех недель были переданы в новые дома. Одного щенка по имени Розина защитники животных взяли к себе и решили, что также Реэна не может остаться без помощи.

Реэне нужно было безопасное место, где она могла бы ждать свой настоящий дом. Дом, где она не будет в качестве охранного устройства или обязательным аксессуаром в углу сада. Дом, где знают, что собака — лучший друг человека. Она ищет заботливого и любящего хозяина.

До того, как защитники животных пришли к ней на помощь, Реэна была кроткой и пугливой. ФОТО: Eestimaa Loomakaitse Liit

Семья щенка Розины поехали из Таллинна на другой конец Эстонии и забрали Реэну. С помощью этих добрых людей Реэна узнала, что есть можно в помещении, в комнате можно находиться, на колени человека можно набраться (всем своим большим телом) и в саду можно бегать.

Язык ее тела говорит сам за себя — раньше пугливая и кроткая собака стала радостной и резвой.

Но до того, как Реэна будет готова отправиться в новый настоящий дом, Союз защиты животных просит помочь ее стерилизовать. Поскольку речь идет о крупной собаке, операция будет стоить до 300 евро.

Поддержать новую жизнь Реэны можно с помощью перевода:

Eestimaa Loomakaitse Liit

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

EE181700017004664286 (Luminor Bank)

EE087700771003771380 (LHV Pank)

Или позвонить на номер для пожертвований:

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