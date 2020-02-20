Собака с тяжелой судьбой надеется на помощь людей

Еще несколько недель назад прикованная цепью собака Реэна жила во дворе дома. Одна и с ограниченными возможностями для передвижения, без какого-либо общения и заботы.
На той же цепи годовая Реэна забеременела и родила семерых щенков, пишет портал Lemmik.
Туда же собака вернулась, когда щенки в возрасте трех недель были переданы в новые дома. Одного щенка по имени Розина защитники животных взяли к себе и решили, что также Реэна не может остаться без помощи.
Реэне нужно было безопасное место, где она могла бы ждать свой настоящий дом. Дом, где она не будет в качестве охранного устройства или обязательным аксессуаром в углу сада. Дом, где знают, что собака — лучший друг человека. Она ищет заботливого и любящего хозяина.
Семья щенка Розины поехали из Таллинна на другой конец Эстонии и забрали Реэну. С помощью этих добрых людей Реэна узнала, что есть можно в помещении, в комнате можно находиться, на колени человека можно набраться (всем своим большим телом) и в саду можно бегать.
Язык ее тела говорит сам за себя — раньше пугливая и кроткая собака стала радостной и резвой.
Но до того, как Реэна будет готова отправиться в новый настоящий дом, Союз защиты животных просит помочь ее стерилизовать. Поскольку речь идет о крупной собаке, операция будет стоить до 300 евро.
Поддержать новую жизнь Реэны можно с помощью перевода:
Eestimaa Loomakaitse Liit
EE742200221052074915 (Swedbank)
EE441010220252652225 (SEB)
EE181700017004664286 (Luminor Bank)
EE087700771003771380 (LHV Pank)
Или позвонить на номер для пожертвований:
9000 777 (5.-)
9000 888 (10.-)
Сообщение нужно дослушать до конца, иначе пожертвование не будет сделано.