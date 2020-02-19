Ученые выяснили, почему летучие мыши являются переносчиками опасных вирусов

"При этом некоторые из них доживают до 40 лет, тогда как грызуны того же размера живут всего около двух лет", - отмечает издание.

Исследование проводили американские и китайские ученые в Калифорнийском университете.

Известно, что от летучих мышей произошла передача человеку вирусов лихорадки Эбола и Марбург, SARS (атипичная пневмония, 2002-2003 гг.) и MERS (ближневосточный респираторный синдром, 2012-2015 гг.), и, вероятно, нового коронавируса Covid-2019.

"Рукокрылые, к которым относятся летучие мыши, являются переносчиками многих вирусов и при этом сами не болеют. Сама физиология этих животных активнейшим образом защищает их от вирусных инфекций", - говорится в сообщении.

Ученые установили, что летучие мыши "научились" эффективно избавляться от свободных радикалов, которые образуются при воспалительной реакции в ответ на вирусное заражение, протекающей у них гораздо слабее, чем у людей или других животных. При этом ключевой является особенность иммунной системы летучих мышей, которая в ответ на атаку вируса обеспечивает быстрое и активное высвобождение молекул интерферона - белка, отвечающего за противовирусный ответ.

Исследователи провели эксперименты на культурах клеток двух представителей летучих мышей и для сравнения обезьяны. "Они увидели, как в клетках нильского крылана (Rousettus aegyptiacus), природного хозяина вируса Марбург, и бавеанской летучей лисицы (Pteropus alecto), являющейся резервуаром вируса Хендра, молекулярные системы, отвечающие за синтез интерферона, находятся "в боевой готовности", и при вирусной атаке развивается очень быстрый интерфероновый ответ", - отмечает издание.

В то же время клетки африканской зеленой мартышки (Chlorocebus aethiops) вообще не продуцировали интерферон в этих опытах. Соответственно, при заражении клеточной культуры вирусами клетки зеленой мартышки были быстро уничтожены ими, в то время как клетки рукокрылых успешно "отгородились" от инфекции благодаря интерферону.

Благодаря интерфероновой защите клеток вирусная инфекция не "разгорается", а "тлеет" и может сохраняться в организме летучей мыши на протяжении всей ее жизни, что делает этих животных уникальным резервуаром быстро размножающихся вирусов. И когда вирус передается от летучих мышей к животным, иммунная система которых не умеет реагировать быстро и эффективно, вирус, "привыкший" к активному сопротивлению, оказывается смертельно опасным.

Согласно публикации, многие вирусы летучих мышей перешли к человеку не непосредственно, а через других животных: SARS попал к людям через малайскую пальмовую куницу; MERS - через верблюдов, Эбола - через горилл и шимпанзе, Нипах - через свиней, Хендра - через лошадей, Марбург - через африканских зеленых мартышек.

Кроме того, исследователи отмечают, что нарушение среды обитания летучих мышей, по-видимому, вызывает у животных стресс, что приводит к усиленному выделению вирусов. Поэтому экологические угрозы летучим мышам могут усилить вирусную угрозу для других животных и человека.