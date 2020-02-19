Ученые выяснили, почему летучие мыши являются переносчиками опасных вирусов

Международная группа ученых выяснила, почему летучие мыши не погибают от вирусных инфекций, оставаясь их носителями на протяжении своей жизни, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".
"При этом некоторые из них доживают до 40 лет, тогда как грызуны того же размера живут всего около двух лет", - отмечает издание.
Исследование проводили американские и китайские ученые в Калифорнийском университете.
Известно, что от летучих мышей произошла передача человеку вирусов лихорадки Эбола и Марбург, SARS (атипичная пневмония, 2002-2003 гг.) и MERS (ближневосточный респираторный синдром, 2012-2015 гг.), и, вероятно, нового коронавируса Covid-2019.
"Рукокрылые, к которым относятся летучие мыши, являются переносчиками многих вирусов и при этом сами не болеют. Сама физиология этих животных активнейшим образом защищает их от вирусных инфекций", - говорится в сообщении.
Ученые установили, что летучие мыши "научились" эффективно избавляться от свободных радикалов, которые образуются при воспалительной реакции в ответ на вирусное заражение, протекающей у них гораздо слабее, чем у людей или других животных. При этом ключевой является особенность иммунной системы летучих мышей, которая в ответ на атаку вируса обеспечивает быстрое и активное высвобождение молекул интерферона - белка, отвечающего за противовирусный ответ.
Исследователи провели эксперименты на культурах клеток двух представителей летучих мышей и для сравнения обезьяны. "Они увидели, как в клетках нильского крылана (Rousettus aegyptiacus), природного хозяина вируса Марбург, и бавеанской летучей лисицы (Pteropus alecto), являющейся резервуаром вируса Хендра, молекулярные системы, отвечающие за синтез интерферона, находятся "в боевой готовности", и при вирусной атаке развивается очень быстрый интерфероновый ответ", - отмечает издание.
В то же время клетки африканской зеленой мартышки (Chlorocebus aethiops) вообще не продуцировали интерферон в этих опытах. Соответственно, при заражении клеточной культуры вирусами клетки зеленой мартышки были быстро уничтожены ими, в то время как клетки рукокрылых успешно "отгородились" от инфекции благодаря интерферону.
Благодаря интерфероновой защите клеток вирусная инфекция не "разгорается", а "тлеет" и может сохраняться в организме летучей мыши на протяжении всей ее жизни, что делает этих животных уникальным резервуаром быстро размножающихся вирусов. И когда вирус передается от летучих мышей к животным, иммунная система которых не умеет реагировать быстро и эффективно, вирус, "привыкший" к активному сопротивлению, оказывается смертельно опасным.
Согласно публикации, многие вирусы летучих мышей перешли к человеку не непосредственно, а через других животных: SARS попал к людям через малайскую пальмовую куницу; MERS - через верблюдов, Эбола - через горилл и шимпанзе, Нипах - через свиней, Хендра - через лошадей, Марбург - через африканских зеленых мартышек.
Кроме того, исследователи отмечают, что нарушение среды обитания летучих мышей, по-видимому, вызывает у животных стресс, что приводит к усиленному выделению вирусов. Поэтому экологические угрозы летучим мышам могут усилить вирусную угрозу для других животных и человека.
В настоящее время ученые работают над созданием компьютерных моделей развития вирусных болезней у летучих мышей, чтобы научиться прогнозировать возникновение их новых форм и распространение на другие виды.