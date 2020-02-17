Бессердечный водитель BMW бросил сбитого им щенка умирать на обочине

«Когда мы спросили, кто сбил собаку, им оказался обратившийся в Инспекцию окружающей среды человек. К сожалению, он не счел возможным остаться с тяжело пострадавшим животным, водитель бросил его на обочине и уехал», - рассказал Эстонский союз защиты животных в социальных сетях.

Собака лежала на обочине на границе города Антсла. Крови было много, на дороге остались следы волочения и детали разбитого автомобиля. Очевидец видел, как автомобиль BMW темного цвета ненадолго остановился на месте происшествия. Собака была неподвижна, а когда доброволец Эстонского союза защиты животных попробовал окликнуть ее, она лишь оскалилась.

Лапи в клинике. ФОТО: Eestima Loomakaitse Liit / Facebook

Добровольцы позвонили в Спасательный департамент. Вскоре на помощь прибыли местные спасатели, которые погрузили животное в машину добровольца. Оттуда собаку доставили в ветеринарную клинику Тартуского университета естественных наук, специалисты которого уже были готовы принять пострадавшее в ДТП животное.

Речь идет о полугодовалом кобеле. У щенка был ошейник, но информации о владельце на нем не имелось. В социальных сетях все-таки удалось найти его хозяйку, которая параллельно также пыталась найти своего любимца.

С помощью рентгена и визуального осмотра у собаки был выявлен перелом таза. На одной задней лапе сломана плюсневая кость, а на второй лапе повреждения страшнее - она тяжело травмирована, порваны сухожилия. Зафиксирован разрыв легкого, выбиты передние зубы. Перелома челюсти обнаружено не было, собака отделалась сотрясением мозга.

У щенка травмы по всему телу. ФОТО: Eestima Loomakaitse Liit / Facebook

По словам ветеринара, автомобиль переехал щенка, поскольку повреждения имеются как в области головы, так и в области таза. Давать прогнозы, что собака легко и быстро поправится, сейчас сложно. Так как это щенок, остается лишь надеяться, что травмы заживут, не повлияв на его последующую жизнь. Впереди несколько дней в клинике, бесконечные процедуры, много боли и страха, но и надежда на здоровую и счастливую жизнь.

В настоящий момент оплату за лечение щенка взял на себя Эстонский союз защиты животных, уже понятно, что расходы предстоят внушительные. Желающие помочь этой собаке по кличке Лапи могут сделать банковский перевод:

Eestimaa Loomakaitse Liit

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

Пояснение: Lapi

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