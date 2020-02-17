В Ласнамяэ проходит сбор корма и вещей для животных из приютов

Пункты сбора пожертвований четвероногим друзьям открыты в Линнамяэском русском лицее, Ляэнемереской гимназии и Ласнамяэской русской гимназии. До 21 февраля ученики могут принести в эти школы корм и другие необходимые вещи по уходу за животными.

Кроме того, до 28 февраля в рабочие дни с понедельника по четверг, с 8:15 до 17:00 и в пятницу с 8:15 до 14:15 будет открыт пункт сбора на первом этаже районной управы.

В рамках февральской кампании пожертвовать приютам можно сухие корма для котов и собак фирмы Royal Canin и Hillis, кошачьи консервы, брезентовые поводки (3-5 метров) для прогулок с собаками, бумажные полотенца, натуральные прессованные гранулы из опилок, полотенца, простыни и флисовые покрывала, моющие средства для уборки, а также игрушки.