Тысячи животных заперты в домах Уханя: зоозащитники ломают двери, чтобы накормить кошек и собак

Дело в том, что владельцы покинули Ухань до 23 января, и не успели вернуться домой до объявления карантина, в результате чего животные остались запертыми в квартирах.

«Если мы не предложим помощь, то эти собаки и кошки уже успеют разложиться до того, как хозяева вернуться домой», - говорит Ду Фан, президент Маленькой ассоциации по защите животных Уханя. Его слова передает ChinaDaily.

Работники и волонтеры ассоциации получают сообщения от хозяев - коды от замков или разрешение на вскрытие квартиры. Затем записывают видео, как заходят в квартиру и кормят животных. Также они предоставляют бесплатную еду, если ее недостаточно дома. Хозяин только должен заплатить за вскрытие двери, если не предоставляет код или ключи.

В некоторых населенных пунктах, где были обнаружены пациенты с коронавирусом, зоозащитников не пускают проведать животных из-за страха перед коронавирусом, отмечает Ду. «Мы понимаем, почему они не пускают нас, - говорит Ду. - Мы чувствуем себя беспомощными».

Более чем 700 семей обратились к ассоциации за помощью на минувшей неделе.