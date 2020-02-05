Брекзит угрожает английским ежам

Одной из жертв Брекзита могут стать английские ежи — после выхода Великобритании из Евросоюза в стране больше не будут действовать европейской программы, регулирующие сельскохозяйственные правила и тем самым защищающие мелких лесных млекопитающих, сообщает The Guardian.
Согласно пока еще действующему на территории Великобритании законодательству ЕС, живые изгороди и лесополосы не могут быть подстрижены или скошены во время сезона гнездования птиц (с 1 марта по 1 сентября), а двухметровые буферные полосы между полями нельзя обрабатывать пестицидами или распахивать. Эти правила установлены, чтобы защитить эту естественную среду обитания не только ежей, но и вообще 80% лесных птиц и 50% мелких млекопитающих.
Новое законодательство, в настоящее время находящееся на обсуждении в Совете Общин, не предусматривает выплату субсидий фермерам, которые обеспечивают сохранение среды обитания лесных животных и поддержание здоровых почв. Это может вызвать существенное уменьшение площади экосистемы для и без того сокращающейся популяции ежей — их количество уже упало на 97% с 1950-х. В опасности также окажутся многие виды лесных птиц и мелких млекопитающих: мышей-полевок, ореховой сони и других.
Активисты — участники кампании, целью которой является защита окружающей среды, пытаются повлиять на правительство, требуя гарантировать, что все без исключения фермеры после Брекзита будут соблюдать минимальные экологические стандарты, даже если они не будут покрываться субсидиями.