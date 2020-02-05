Брекзит угрожает английским ежам

Согласно пока еще действующему на территории Великобритании законодательству ЕС, живые изгороди и лесополосы не могут быть подстрижены или скошены во время сезона гнездования птиц (с 1 марта по 1 сентября), а двухметровые буферные полосы между полями нельзя обрабатывать пестицидами или распахивать. Эти правила установлены, чтобы защитить эту естественную среду обитания не только ежей, но и вообще 80% лесных птиц и 50% мелких млекопитающих.

Новое законодательство, в настоящее время находящееся на обсуждении в Совете Общин, не предусматривает выплату субсидий фермерам, которые обеспечивают сохранение среды обитания лесных животных и поддержание здоровых почв. Это может вызвать существенное уменьшение площади экосистемы для и без того сокращающейся популяции ежей — их количество уже упало на 97% с 1950-х. В опасности также окажутся многие виды лесных птиц и мелких млекопитающих: мышей-полевок, ореховой сони и других.