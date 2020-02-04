Если содержать животное больше нет сил или желания: зоозащитники предлагают выход

ELS и Varjupaikade MTÜ просят звонить на инфотелефон 5267117 или связываться с ближайшим приютом для животных, чтобы спросить совета, куда отдать животное, если возникает желание отказаться от него.

По данным ELS, причины, почему люди оставляют животных, разные. Зачастую люди просто не могут справиться: расходы на животного становятся слишком большими или животное отбивается от рук. Бывает, что владелец устал или по другим причинам не может больше содержать животное.