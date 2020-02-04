Если содержать животное больше нет сил или желания: зоозащитники предлагают выход

В последние несколько недель стало известно о нескольких случаях того, как животных бросали на произвол судьбы. Эстонское общество защиты животных (ELS) призывает людей искать помощи в уходе за домашними питомцами вместо того, чтобы бросать их.
ELS и Varjupaikade MTÜ просят звонить на инфотелефон 5267117 или связываться с ближайшим приютом для животных, чтобы спросить совета, куда отдать животное, если возникает желание отказаться от него.
По данным ELS, причины, почему люди оставляют животных, разные. Зачастую люди просто не могут справиться: расходы на животного становятся слишком большими или животное отбивается от рук. Бывает, что владелец устал или по другим причинам не может больше содержать животное.
В любом случае, подчеркивают зоозащитники, бросать животное в лесу или на улице, усыплять или убивать — не выход. Особенно учитывая, что в Эстонии есть десятки организаций, которые готовы помочь животным и забрать их.