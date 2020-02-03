Защитники животных обеспокоены: осушение пруда Шнелли приведет к массовой гибели рыбы?

По словам старейшины Кесклинна Владимира Света, для очистки пруда Шнелли прибегали к помощи водолазов, но это решение оказалось недостаточным. В последний раз дно пруда основательно чистили больше 30 лет назад. Поэтому победитель тендера должен будет осушить пруд, очистить его дно, восстановить водоем и благоустроить окрестности.

После сообщения о том, что пруд Шнелли собираются осушить, люди забеспокоились о рыбе. Они обратились в Эстонское общество защиты животных, который поинтересовался судьбой рыбы в управе района Кесклинн. Ответ пришел быстро: «В исходной задаче тендера перед подрядчиком поставлена задача составить план обращение с рыбными запасами и согласовать его с Департаментом защиты окружающей среды. Это означает, что рыбу нужно будет переселить в подходящий для нее временный водоем. Также подрядчик обязан учесть период гнездования водоплавающих птиц».