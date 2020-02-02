Редчайшее явление: в Лапландии обнаружили птенцов помеси рябчика и белой куропатки

Речь идет о редчайшем явлении, поскольку этим птицам свойственно «чувство супружеской верности». Кроме того, среда обитания у двух видов разная.

Романтические отношения между рябчиком и белой куропаткой подтвердили анализы ДНК, которые провели как в Оулу, так и в норвежском Тронхейме.

По словам доцента Университета Оулу Лауры Квист, такой анализ ДНК был проведён впервые в мире.

В предыдущий раз помесь рябчика и куропатки была обнаружена в Финляндии в декабре 1855 года. Однако эту информация нельзя назвать достоверной.