Редчайшее явление: в Лапландии обнаружили птенцов помеси рябчика и белой куропатки

В лапландском муниципалитете Соданкюля обнаружили двух птенцов помеси рябчика и белой куропатки, передает Yle.
Речь идет о редчайшем явлении, поскольку этим птицам свойственно «чувство супружеской верности». Кроме того, среда обитания у двух видов разная.
Романтические отношения между рябчиком и белой куропаткой подтвердили анализы ДНК, которые провели как в Оулу, так и в норвежском Тронхейме.
По словам доцента Университета Оулу Лауры Квист, такой анализ ДНК был проведён впервые в мире.
В предыдущий раз помесь рябчика и куропатки была обнаружена в Финляндии в декабре 1855 года. Однако эту информация нельзя назвать достоверной.
– Орнитолог-любитель заметил странную птицу на птичьем рынке а Рантасалми и написал об этом, – поясняет Тимо Хелле, советник по охране окружающей среды и бывший председатель Финской ассоциации охраны природы.