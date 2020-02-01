Сб, 1.02.2020
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  • Фото: в Риге установили столбики, на которые можно справлять нужду собакам

Фото: в Риге установили столбики, на которые можно справлять нужду собакам

Парк Победы

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Чтобы уберечь зеленые насаждения в Риге, сотрудники отделения Dārzi un parki компании Rīgas meži в парке Победы установили так называемые столбики "собачьей почты", пишет Rus.TVNET.

Член правления Rīgas meži Эдгар Вайкулис рассказал, что такие столбики в настоящее время установлены только в парке Победы, но если реакция общественности будет положительной, они будут размещены и в других парках Риги.

"Основная идея заключается в том, чтобы защитить зеленые насаждения, потому что ясно, что при выгуле у собак возникает желание справить нужду. В основном они это делают на одно и то же дерево, и, если это происходит длительное время, растение начинает погибать, особенно, если это менее устойчивый кустарник или посадка", - рассказал Вайкулис.

ФОТО: FB/Āgenskalna apkaimes biedrība

По его словам, затраты на установку - незначительны и включены в ежедневные рабочие расходы, так как древесина, используемая для столбов, из владений Rīgas meži, а сотрудники выполняют установку во время своей повседневной работы.

ФОТО: FB/Āgenskalna apkaimes biedrība

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