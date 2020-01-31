Видео ⟩ Застрявшего в стене кота спасли через два года

Кот попал в ловушку в стене корейского торгового центра. Его смогли достать только через два года. Все это время пленника кормил один из продавцов.
В Южной Корее спасли кота, который два года назад застрял в коммуникационной нише стены в торговом центре. Все это время его подкармливал сотрудник одного из магазинов, пишет Korrespondent со ссылкой на Daily Mail.
Кот застрял в коммуникациях и не мог оттуда выбраться. Животное начало царапать стену и жалобно мяукать. Звуки услышал продавец, который поспешил ему на помощь.
Он снял панель, однако отверстие оказалось слишком узким и кот не смог выбраться на свободу.
Продавец обратился к администрации ТЦ, которая оказалась бессильна. Дело в том, что кот постоянно перемещался по коммуникациям и определить его точное местонахождение было невозможно. Тогда продавец каждый день начал приносить попавшему в беду животному воду и еду.
Спустя два года руководство ТЦ все-таки решило вызволить кота и пригласило профессиональных спасателей. Те начали сверлить стены и потолки, пытаясь найти узника.
Кот испугался громких звуков и забился под потолок. Спасатели смогли его поймать и отдали продавцу, который все это время о нем заботился. Сейчас кот живет у продавца дома и с ним все в порядке.