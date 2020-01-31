Видео ⟩ Застрявшего в стене кота спасли через два года

В Южной Корее спасли кота, который два года назад застрял в коммуникационной нише стены в торговом центре. Все это время его подкармливал сотрудник одного из магазинов, пишет Korrespondent со ссылкой на Daily Mail.

Кот застрял в коммуникациях и не мог оттуда выбраться. Животное начало царапать стену и жалобно мяукать. Звуки услышал продавец, который поспешил ему на помощь.

Он снял панель, однако отверстие оказалось слишком узким и кот не смог выбраться на свободу.

Продавец обратился к администрации ТЦ, которая оказалась бессильна. Дело в том, что кот постоянно перемещался по коммуникациям и определить его точное местонахождение было невозможно. Тогда продавец каждый день начал приносить попавшему в беду животному воду и еду.

Спустя два года руководство ТЦ все-таки решило вызволить кота и пригласило профессиональных спасателей. Те начали сверлить стены и потолки, пытаясь найти узника.