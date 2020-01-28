Галерея: в Вырумаа щенок провалился в колодец

«Сегодня вместе с профессиональными спасателями Вастселийна и Вярска мы вернули на поверхность земли четырехмесячного щенка из шахтного колодца глубиной 12,5 метра. К счастью, животное очень храбро пережило этот полет к центру земли. Семья забрала собаку в теплую комнату, и мы надеемся, что ему больше не придется испытывать ничего подобного», - сообщили в Facebook спасатели-добровольцы из Меремяэ.