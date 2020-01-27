Фото и видео ⟩ Мужчина спас трех котят с помощью горячего кофе

Житель Канады Кендалл Дивиш совершенно случайно обнаружил трех котят, у которых хвосты примерзли к обледенелой поверхности. Он спас животных с помощью кофе. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Korrespondent.

Сотрудник нефтяной компании Дивиш объезжал во время работы окрестности и наткнулся на трех котят с примерзшими к дороге хвостами. У канадца с собой был термос с горячим кофе. Он полил жидкостью хвосты, растопил лед и освободил малышей.

Котята, оттаяв, попытались убежать. Однако спаситель решил не бросать их на произвол судьбы, выловил и отвез домой.

Позже в Facebook он написал, что котята отправились в свой новый дом, где они будут вместе.