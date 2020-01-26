Собака спасла хозяйку от попадания в эпицентр коронавируса

13 января женщина у себя на странице в Facebook опубликовала фотографии со своим лабрадором. Она написала, что пришла домой и нашла собаку, лежащей на сгрызенных документах для путешествия. Среди них был и паспорт. Это означало, что она больше не могла купить запланированные билеты в город Ухань.

Вскоре после того, как женщина сделала пост в Facebook, появились новости, что именно в этом регионе распространяется смертельный коронавирус. После этого женщина написала в соцсети, что благодарит собаку, так как она пыталась спасти ее от заболевания.

Напомним, в Китае число погибших от нового коронавируса выросло до 56, а количество подтвержденных случаев заболевания достигло почти 2000.

В попытках ограничить распространение вируса, Китай в субботу установил более строгие ограничения на путешествия, а Франция и США готовятся эвакуировать своих граждан из Ухани, который находится в кризисном центре вируса.

Болезнь уже затронула все крупнейшие регионы Китая, за исключением Тибета.

В городе Ухань, из которого и началось распространение опасного заболевания, с четверга установлен карантин и решено срочно построить еще две больницы, каждая из которых примерно на 1000 койкомест.