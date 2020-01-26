Жители Эстонии могут сделать пожертвование в пользу животных Австралии

По скромным подсчетам на сегодняшний день пожары в Австралии унесли больше миллиарда жизней животных и уничтожили их среду обитания, пишет зоопарк на своем сайте. Многие виды находятся под угрозой вымирания. В их числе вомбаты, тасманийский дьявол и коалы. Для животных, находящихся под угрозой и получивших увечья, можно через Таллиннский зоопарк сделать пожертвование в Фонд охраны природы Ассоциации зоопарков и аквариумов (Zoo and Aquarium Association Wildlife Conservation Fund). Пожертвование пойдет в организации помощи местным центрам спасения и реабилитации животных, помогая животным, пострадавшим от пожара и потерявшим среду обитания.

Австралийская ассоциация зоопарков и аквариумов (ZAA) обратилась к Мировой ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA) с просьбой о поддержке. Принадлежащий городу Таллинну Таллиннский зоопарк является активным членом WAZA с 1989 года.

С мая прошлого года зоопарк собирает добровольные пожертвования через покупку билетов, которые переводит на счет сохранения видов в зоопарке. Добровольные пожертвования в размере 24 000 евро, полученные в результате покупки билетов, также пойдут на помощь животным в Австралии. Общество Друзей зоопарка решило пожертвовать в пользу Австралии 6000 евро, а город Таллинн — 15 000 евро. Зоопарк продолжит собирать пожертвования, окончательная сумма станет известна в конце января.

Помочь животным Австралии можно сделав пожертвование на один из расчетных счетов городской канцелярии Таллинна (Tallinna Linnakantselei):

- SEB Pank: EE311010220061053015

- Swedbank: EE532200221035708677

- Luminor: EE481700017001237124

- LHV: EE437700771000968905

При переводе денег обязательно следует указать номер ссылки 5229000352100023 и в качестве пояснения написать Austraalia.