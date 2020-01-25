Многие животные страдают от последствий теплой зимы

Теплая зима - угроза для многих диких животных. Если в ближайшие недели снег так и не выпадет, для многих видов это означает тяжелые времена.

В то же время некоторые животные лишь выигрывают от отсутствия снега, поскольку их расход энергии снижается, что повышает шансы пережить зиму.

Лесные зайцы, сменившие серую летнюю шубку на зимнюю белую, отчетливо выделяются на фоне серой земли и голых веток кустарника в лесу. В отсутствии снега белый цвет никак не помогает скрыться от лис и волков.

"В конце февраля - начале марта у зайцев начинается брачный период, и животные часто передвигаются по лесу также в дневное время. Белая шуба не защищает их от хищных птиц, таких как филины и орлы", - комментирует профессор Центра дикой природы Финляндии Юкка Форсман.

Отсутствие снега может стать губительным также для ежей и кротов. Обычно они спокойно спят до весны в своих норах, укрытые плотными снежными сугробами, но теплой зимой их нормы наполняются влагой, что заставляет животных просыпаться от спячки.

Промокшие ежи вынуждены покидать норы и отправляться на поиски съестного, но в конце января - начале февраля пропитание в лесу добыть трудно. Теплой зимой ежам грозит голодная смерть.

Но не для всех животных бесснежные зимы опасны. Так, дикие кабаны и косули отлично уживаются в лесу теплой зимой.

"Кабаны великолепно себя чувствуют, если им не нужно тратить энергию на барахтанье в снегу. С их короткими ногами пробираться сквозь сугробы тяжело, это требует много энергии. Теплой зимой сил тратится меньше, а это повышает шансы дожить до весны", - говорит Форсман.

Самое известное животное в Финляндии, находящаяся под угрозой исчезновения сайменская нерпа тоже страдает от отсутствия снега и льда. Этот январь стал самым тяжелым за сорокалетнюю историю наблюдений за нерпами. Поскольку нет снега, нерпы не могут построить гнездо, а из рожденных прямо на открытом льду бельков погибает больше половины.