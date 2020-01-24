Защитники животных нашли мужчину, который бросил кота на Таллиннском автовокзале

Сразу после попадания этой истории в СМИ организации MTÜ Loomapäästegrupp стали поступать первые сообщения. Некоторые обвиняли мужчину из Пайде, но поскольку его внешность в достаточной степени не совпадала со внешностью человека, бросившего кота, поиски продолжались.

Самое точное сообщение поступило от человека, который видел нарушителя в казино. Оказывается, кота в клетке приносили и в казино, там животное находилось несколько часов. Владелец родом из Латвии.

«Также полученная от автовокзала информация указывает на то, что речь идет о латвийце. Он приходил туда и днем ранее, изучал как камеры хранения, так и другие подходящие для кота места, - говорит член правления Loomapäästegrupp Хейки Вальнер. – В автобус его с котом в предназначенной для транспортировки клетки не пустили и это вызывает у меня ряд вопросов к автобусной компании».

Хотя имя человека Loomapäästegrupp известно, в полицию заявление не было написано, поскольку, по словам Вальнера, в этом нет смысла. Также кот не был внесен в регистр, поэтому прежний владелец не может потребовать его вернуть. Коту нашли новый дом.

Кот Муракас в новом доме с надежным другом Мустикасом. ФОТО: Heiki Valner / MTÜ Loomapäästegrupp

По словам Вальнера, с первым домом для кота не заладилось, поскольку там животное показало свой характер и точил ногти даже об маленького ребенка. Молодая семья не стала рисковать и кот после этого отправился в маленький город в Эстонии. «Сначала на передержку, но, как это часто бывает, животные между собой поладили и в итоге семья не захотела от него отказываться. Кажется, что коту там нравится, поскольку от злости, демонстрируемой в первой семье, ни осталось и следа», - сказал Вальнер.