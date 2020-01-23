Видео ⟩ В Австралии русский фермер приютил семью вомбатов. Они пришли к человеку за помощью

"К нам эти пожары пришли 31 декабря. Когда все нормальные люди готовились к Новому году, мы поняли, что мы сегодня не готовимся, мы защищаемся от пожаров", — рассказал Влад Балашов, который живет в Австралии уже 30 лет.

По его словам, чтобы не допустить распространения огня, у дома были вырублены все кусты. Некоторое время спустя прибыл пожарный расчет, который в течение пары часов защищал дом от огня. Согласно информации издания, многие соседи фермера остались без дома, а у него пострадал только приусадебный участок.

"К нам пришли вомбаты из сгоревшего леса, мы их назвали погорельские вомбаты", — рассказывает Балашов. Звери разрыли огород, однако не тронули урожай. Животные не хотели есть, а пользовались поливальной системой - принимали душ.

"Мы установили им свою поливальную систему. Я расставляю поилки, привез еду для вомбатов", — рассказал Балашов.

Как пишет Esquire, согласно информации новозеландского отделения Гринпис, вомбаты ежедневно спасают тысячи животных от смерти в бушующих австралийских пожарах.

"Несчетное количество мелких животных избежали смерти от огня только благодаря тому, что вомбаты впустили их в свои большие и прочные норы", — приводит сообщение организации издание.

Эксперты говорят, что такое поведение не свойственно вомбатам. Обычно эти животные агрессивно защищают свои норы. Но, похоже, что из-за масштабных пожаров вомбаты стали предоставлять укрытие от огня другим зверям.