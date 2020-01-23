Пчелы из-за теплой погоды не впадают в зимнюю спячку: чем это чревато?

Сааремааский пчеловод Яанис Юурсоо сказал газете, что в этом году пчелы пока толком не начинали зимовать. По его словам, в состоящем из 11 пчелиных семей пчеловодстве Вялья особенно активно ведет себя самая сильная семья. «В хорошую погоду они летали еще до рождества», - сказал Юурсоо.

Он добавил, что пчелы до сих пор не собрались в гроздья на зиму, а в сотах даже можно увидеть отложенные яйца.

По словам Юурсоо, эта ситуация является для пчел скорее плохой, поскольку это значит, что они могут в этом году толком не перезимовать. Если резко похолодает, ситуация может стать для пчел печальной и они могут и не пережить зиму. «Они к тому же слишком быстро съедают отложенный на зиму корм, так что приходится следить за тем, чтобы они не голодали», - сказал он.