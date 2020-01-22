В лесу найдена привязанная к дереву за поводок несчастная собака

Сегодня днем в Йыхви в лесу возле магазина Maxima в районе Ахтме была найдена несчастная собака: она была привязана к дереву и явно заброшена, пишет Postimees.
Обнаруживший собаку сообщил об этом в кохтла-ярвеский приют для животных Grey Dogs, и к настоящему времени пес отправлен туда.
По информации приюта, это особь мужского пола в возрасте примерно трех лет, не кастрированная и не чипированная.
Кто отвел собаку в лес и оставил там на произвол судьбы, пока неизвестно.
Собаку не отдадут в новый дом раньше, чем она проведет в приюте 14 дней.
Всех, кто хочет предложить животному дом на будущее, просят связаться с приютом по адресу электронной почты greydogs2000@mail.ru или по телеофнам 5281544 и 5023741 (русский язык) или 58018486 (эстонский язык). Также приют ждет любую информацию о том, кто мог оставить собаку в лесу.