Ср, 22.01.2020
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  • В лесу найдена привязанная к дереву за поводок несчастная собака

В лесу найдена привязанная к дереву за поводок несчастная собака

Koer viidi Kohtla-Järve loomade varjupaika

ФОТО: Erakogu

Сегодня днем в Йыхви в лесу возле магазина Maxima в районе Ахтме была найдена несчастная собака: она была привязана к дереву и явно заброшена, пишет Postimees.

Обнаруживший собаку сообщил об этом в кохтла-ярвеский приют для животных Grey Dogs, и к настоящему времени пес отправлен туда. 

По информации приюта, это особь мужского пола в возрасте примерно трех лет, не кастрированная и не чипированная.

Кто отвел собаку в лес и оставил там на произвол судьбы, пока неизвестно.

Собаку не отдадут в новый дом раньше, чем она проведет в приюте 14 дней.

Всех, кто хочет предложить животному дом на будущее, просят связаться с приютом по адресу электронной почты greydogs2000@mail.ru или по телеофнам 5281544 и 5023741 (русский язык) или 58018486 (эстонский язык). Также приют ждет любую информацию о том, кто мог оставить собаку в лесу. 

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