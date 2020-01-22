В лесу найдена привязанная к дереву за поводок несчастная собака

Обнаруживший собаку сообщил об этом в кохтла-ярвеский приют для животных Grey Dogs, и к настоящему времени пес отправлен туда.

По информации приюта, это особь мужского пола в возрасте примерно трех лет, не кастрированная и не чипированная.

Кто отвел собаку в лес и оставил там на произвол судьбы, пока неизвестно.

Собаку не отдадут в новый дом раньше, чем она проведет в приюте 14 дней.