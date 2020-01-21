Без слез не взглянешь: в суданском зоопарке львов довели до истощения

В соцсетях началась кампания по спасению львов зоопарка Аль-Куреши в Хартуме, столице Судана. Тревогу поднял местный житель Осман Салих, опубликовав в своем фейсбуке фотографии отощавших от голода животных в клетках, сообщает телеканал CBS.

Салих рассказал, что руководство зоопарка плохо следит за чистотой вольеров, в которых живут львы, за диетой животных и состоянием их здоровья. По словам активиста, им требуется любая помощь суданцев или иностранцев, но в первую очередь компетентных полицейских подразделений, которые занимаются охраной дикой природы, передает "Афиша daily".

Из‑за таких условий у львов начали развиваться инфекции, на их шкурах появились раны и язвы. Животные не получали должный уход неделями, некоторые из них могли потерять до двух третей своего веса.

Как сообщает Agence France-Presse, в понедельник, 20 января, одна львица уже умерла. Местные власти утверждают, что у них нет денег на содержание животных, — месячного бюджета едва хватает на недельный запас еды для одного льва, а всему виной — кризис в стране.

Пост Салиха инициировал в соцсетях кампанию под хештегом #sudananimalrescue («Спасем животных Судана»). Группы активистов начали посещать львов в зоопарке. Сам Осман Салих попросил приносить еду львам напрямую, а не передавать ее через руководство зоопарка.