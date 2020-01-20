Фотоновость ⟩ Предвестники весны в январе: в Пярну замечены скворцы

Снимавший пурпурный закат с окна пятого этажа Велло Йуурма удивился, когда увидел на фотографии стаю скворцов, передает Pärnu Postimees.
"Пытался из окна комнаты на улице Лайне в Пярну сфотографировать закат, и в кадр попали эти птицы", - сказал мужчина, по словам которого, скворцы облетели вокруг дома и взяли курс на юг.
По словам жителя Пярну, вестники глобального потепления прибыли в город 20 января во время заката.
"Конечно, их немного жаль, ведь если наступит настоящая зима, им будет тяжело добывать пропитание", - сказал Йуурма.