Пн, 20.01.2020

Фотоновость ⟩ Предвестники весны в январе: в Пярну замечены скворцы

В январе скворцы здесь не распространены.

ФОТО: Vello Juurma

Снимавший пурпурный закат с окна пятого этажа Велло Йуурма удивился, когда увидел на фотографии стаю скворцов, передает Pärnu Postimees.

"Пытался из окна комнаты на улице Лайне в Пярну сфотографировать закат, и в кадр попали эти птицы", - сказал мужчина, по словам которого, скворцы облетели вокруг дома и взяли курс на юг.

По словам жителя Пярну, вестники глобального потепления прибыли в город 20 января во время заката.

"Конечно, их немного жаль, ведь если наступит настоящая зима, им будет тяжело добывать пропитание", - сказал Йуурма.

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